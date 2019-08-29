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Дональд Трамп хочет заморозить помощь для Украины. Фото: ТВЦ

Трамп решил заморозить программу военной помощи для Украины — СМИ

29 авг 2019, 08:45
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Дональд Трамп, президент США, поручил представителям своей администрации по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.

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В Белом доме проверят программу «Инициатива содействия безопасности в Украине». Американские чиновники хотят удостовериться, что выделенные Киеву деньги используются в интересах США. Могут заморозить 250 млн долл., которые США планировали выделить Украине в 2019 году для решения вопросов безопасности. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника из команды Трампа.

Сейчас эти 250 млн находятся на просмотре, и они не могут быть выделены. Следовательно, деятельность программы по выделению средств Украине приостановится.

Нам известно о том, что Офис по вопросам управления и бюджета задерживает финансирование «Инициативы по содействию безопасности Украины». Есть серьезные опасения, что эти важные средства могут быть заморожены, и мы немедленно спрашиваем администрацию, почему они задерживают эти финансы, — отметил представитель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Эван Холландер.

СМИ отмечает, что пересмотреть вопрос военной помощи Украине Трамп решил после саммита «Большой семерки». Автор материала замечает, что во время встречи с лидерами G7 американский президент всячески преуменьшал российскую агрессию против Украины и настаивал на возвращении России в G7.

Напомним, в феврале 2019 года президент США Дональд Трамп подписал пакет поддержанных парламентом страны законодательных актов, который значительно увеличил объем финансовой помощи Украине. Общий объем помощи США Украине в текущем финансовом году достиг суммы 695,7 млн долл.


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