Новые депутаты прибывают в Раду: что происходит вокруг здания парламента, фото — flickr.com

https://racurs.ua/n126051-novye-deputaty-pribyvaut-v-radu-chto-proishodit-vokrug-zdaniya-parlamenta-translyaciya.html

Ракурс

Сегодня в Киеве заработает девятый созыва Верховной Рады Украины. Новый состав парламента страны соберется на торжественное заседание в 10.00.

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В эти минуты депутаты начали прибывать в здание Рады. Часть будущих фракций созвала на 9.00 свое заседание. Некоторые депутаты, например, экс-президент Петр Порошенко, идут в парламент через улицу Героев Небесной сотни, чтобы в День памяти погибших защитников отдать дань уважения тем, кто боролся и отдал жизнь за Украину.

Напомним, что Рада сегодня запланировала рассмотреть большое количество кадровых и организационных вопросов.