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Новые депутаты прибывают в Раду: что происходит вокруг здания парламента, фото — flickr.com

Новые депутаты прибывают в Раду: что происходит вокруг здания парламента (ТРАНСЛЯЦИЯ)

29 авг 2019, 09:12
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Сегодня в Киеве заработает девятый созыва Верховной Рады Украины. Новый состав парламента страны соберется на торжественное заседание в 10.00.

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В эти минуты депутаты начали прибывать в здание Рады. Часть будущих фракций созвала на 9.00 свое заседание. Некоторые депутаты, например, экс-президент Петр Порошенко, идут в парламент через улицу Героев Небесной сотни, чтобы в День памяти погибших защитников отдать дань уважения тем, кто боролся и отдал жизнь за Украину.

Напомним, что Рада сегодня запланировала рассмотреть большое количество кадровых и организационных вопросов.

Источник: Ракурс


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