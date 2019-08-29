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Обвал дома в Дрогобыче. Фото: ГСЧС во Львовской области

ЧП в Дрогобыче: ГСЧС завершила поисково-спасательные работы

29 авг 2019, 09:21
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В Дрогобыче спасатели 29 августа завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения многоквартирного жилого дома.

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По оперативной информации под завалами людей нет. Сейчас продолжаются работы по разбору завала строительных конструкций. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления по чрезвычайным ситуациям в Лвовской области.

Всего в результате чрезвычайного происшествия погибли восемь человек. В среду, 28 августа, спасатели обнаружили под завалами тело женщины 1975 г. р. и мужчины 1962 г. р., а в течение ночи и утром, 29 августа, были обнаружены тела женщин 1940 г. р., 1955 г. р., 1939 г. р., 1998 г. р., мужчины 1977 г. р. и пятилетнего мальчика.

Напомним, завалы на месте обрушения дома в Дрогобыче разбирают 470 человек, привлечены 75 единиц техники, кинологи, поисково-спасательный отряд мобильного спасательного центра быстрого реагирования со специальным оборудованием. Загружено и вывезено 29 самосвалов строительного мусора.

Правоохранители рассматривают три версии взрыва в доме: газ, перепланировка и дожди, которые подмыли старое помещение.

Источник: Ракурс


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