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Ракурс
Перше засідання нової Ради — трансляція з парламенту, фото — Depo.ua

Урочисте засідання Ради: нові нардепи складуть присягу (ТРАНСЛЯЦІЯ)

29 сер 2019, 09:51
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У Києві розпочалося урочисте засідання Верховної Ради IX скликання. На першому засіданні новообрані нардепи складуть присягу, згодом розпочнеться пленарне засідання.

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Відкриє його спікер попереднього парламенту Андрій Парубій. Зачитає присягу перед новим складом парламенту найстарший за віком нардеп — Юлій Іоффе. Йому 78 років, представляє «Опозиційну платформу — За життя».

До Ради сьогодні прийде президент України Володимир Зеленський, а прем'єр-міністр Володимир Гройсман та уряд складуть повноваження.

Відкриє сесію керівник підготовчої депутатської групи та лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков.

Сьогодні Рада запланувала розглянути велику кількість питань. Депутати після 12.00 обиратимуть спікера та його заступників, прем'єр-міністра та членів уряду, а також керівників силових відомств — СБУ та Генпрокуратури.

Планується також розгляд законопроекту про позбавлення депутатської недоторканності.

Нагадаємо, що на дострокових виборах до парламенту у липні перемогла партія «Слуга народу». Вона провела в Раду з урахуванням списків та мажоритарних округів 254 особи. Партія «Опозиційна платформа — за життя» набрала 13,05%, «Європейська Солідарність» — 8,10%, «Батьківщина» — 8,18% і «Голос» — 5,82%.

Джерело: Ракурс


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