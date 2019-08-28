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Немає помилування: обмін полоненими між Україною і РФ перенесли. Фото: Комсомольская правда

Немає помилування: обмін полоненими між Україною і РФ перенесли

28 сер 2019, 12:11
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Україна і Росія не можуть провести обмін утримуваними особами через відсутність указу про помилування. Російська сторона звинувачує в перенесенні обміну Офіс президента України Володимира Зеленського.

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Обмін полоненими перенесли на невизначений термін. Про це повідомляє адвокат засуджених в Україні росіян Валентин Рибін, передає ТАСС.

Юрист припускає, що причиною стали якісь сили в оточенні президента Зеленського, які намагаються обвалити рейтинг глави держави і зірвати обмін полоненими.

Раніше Рибін заявляв, що дату обміну призначили, але розкривати її поки не можна. Тоді ж він зазначив, що остаточні списки полонених не затверджені і можуть ще змінитися.

Тим часом директор Центру політичної кон’юнктури Олексій Чеснаков зазначив, що в списку обміну полоненими між країнами будуть українські моряки.

У п’ятницю в Київ з одноденним візитом прилітала уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова, але деталі поїздки залишилися невідомі.

Нагадаємо, обмін полоненими планували провести до кінця цього тижня.


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