Нет помилования: обмен пленными между Украиной и РФ перенесли. Фото: Комсомольская правда

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Украина и Россия не могут провести обмен удерживаемыми лицами из-за отсутствия указа о помиловании. Российская сторона винит в переносе обмена Офис президента Украины Владимира Зеленского.

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Обмен пленными перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщает адвокат осужденных в Украине россиян Валентин Рыбин, передает ТАСС.

Юрист предполагает, что причиной стали некие силы в окружении президента Зеленского, которые пытаются обрушить рейтинг главы государства и сорвать обмен пленными.

Ранее Рыбин заявлял, что дату обмена назначили, но раскрывать ее пока нельзя. Тогда же он отметил, что окончательные списки пленных не утверждены и могут еще измениться.

Тем временем директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что в списке обмена пленными между странами будут украинские моряки.

В пятницу в Киев с однодневным визитом прилетала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, но детали поездки остались неизвестны.

Напомним, обмен пленными планировали провести до конца этой недели.