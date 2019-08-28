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Вышинский освобожден под личное обязательство. Фото: Радіо Свобода

Вышинский освобожден под личное обязательство

28 авг 2019, 12:00
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Кирилл Вышинский, главный редактор РИА «Новости Украина», подозреваемый в государственной измене, освобожден из-под стражи в Киеве.

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Решение о применении в отношении Вышинского меры пресечения в виде личного обязательства принял столичный суд, сообщает ТАСС.

Таким образом было удовлетворено ходатайство защиты о замене ареста другой мерой пресечения.

Вышинского обязали прибывать в суд по первому требованию, сообщать об изменении места жительства и не общаться со свидетелями. При этом ему разрешили не носить электронный браслет и не сдавать загранпаспорт.

Вышинский был задержан в Киеве весной прошлого года по подозрению в госизмене.

В прошлом месяце у президента Владимира Зеленского предложили российским властям одновременно освободить Вышинского и незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Сенцова задержали в Крыму в 2014 году и обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове. Затем политзаключенного приговорили к 20 годам колонии строгого режима.


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