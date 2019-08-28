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Вишинський вийшов із СІЗО під особисте зобов'язання. Фото: Радіо Свобода

Вишинський вийшов із СІЗО під особисте зобов’язання

28 сер 2019, 12:00
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Кирило Вишинський, головний редактор РІА «Новости Украина», підозрюваний у державній зраді, звільнений із-під варти у Києві.

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Рішення про застосування стосовно Вишинського запобіжного заходу у виді особистого зобов’язання ухвалив столичний суд, повідомляє ТАСС.

Таким чином було задоволено клопотання захисту про заміну арешту на інший запобіжний захід.

Вишинського зобов’язали прибувати до суду на першу ж вимогу, сповіщати про зміну місця проживання й не спілкуватися зі свідками. При цьому його не вдягли електронного браслета й не вилучили закордонний паспорт.

Вишинський був затриманий у Києві навесні минулого року за підозрою в державній зраді.

Минулого місяця у президента Володимира Зеленського запропонували російській владі одночасно звільнити Вишинського та незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Сенцова затримали у Криму в 2014 році і звинуватили у нібито підготовці терактів на півострові. Згодом політв’язня засудили до 20 років колонії суворого режиму.


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