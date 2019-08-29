У Хмельницьку невідомі намагалися захопити підприємство. Фото: Нацполіція

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Спроба захоплення підприємства сталася 29 серпня у Хмельницькому.

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Сьогодні о 5.57 ранку поліція отримала повідомлення, що 10 осіб зі зброєю проникли на територію одного із приватних акціонерних товариств. Зловмисники вирвали двері й зайшли на територію ПАТ. Крім цього, невідомі погрожували зброєю охоронцю. Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.

Усіх нападників затримали в порядку, у них вилучили травматичну та холодну зброю. Наразі мотиви їхніх дій встановлюються.

Слідчі за фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, у червні рейдери захопили гранітні кар'єри у Житомирській та Полтавській областях на суму майже 230 млн грн. Зловмисники діяли під прикриттям чиновників Державної служби геології та надр України.