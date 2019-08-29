В Запорожье неизвестные пытались захватить предприятие. Фото: Нацполиция

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Попытка захвата предприятия произошла 29 августа в Хмельницком.

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Сегодня в 5.57 утра полиция получила сообщение, что 10 человек с оружием проникли на территорию одного из частных акционерных обществ. Злоумышленники вырвали дверь и проникли на территорию ПАО. Кроме этого, неизвестные угрожали оружием охраннику. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Всех нападавших задержали в порядке, у них изъяли травматическое и холодное оружие. Сейчас мотивы их действий устанавливаются.

Следователи по факту происшествия открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, в июне рейдеры захватили гранитные карьеры в Житомирской и Полтавской областях на сумму почти 230 млн грн. Злоумышленники действовали под прикрытием чиновников Государственной службы геологии и недр Украины.