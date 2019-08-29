Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n126079-pogoda-v-ukraine-na-30-avgusta-dojdi-na-zapade-i-jara-do-32-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 30 августа ожидается жаркая. Днем пройдут дожди только в Ровенской, Волынской, Львовской, Ивано-франковской и Закарпатской областях.

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Ночью температура воздуха ожидается от 7−9°, в восточных областях до 13−18°, в западных и южных областях. Днем воздух прогреется до 24−32° тепла. Ветер прогнозируют юго-восточный и северо-восточный 5−10 м/сек. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погоду в Киеве 30 августа синоптики обещают довольно теплую и солнечную. Температура ночью 13−15° по Цельсию, днем 26−28° тепла.

Во Львове в последний рабочий день недели дожди только днем, ночью — без осадков. Температура воздуха ночью 14−16° тепла, днем 29−31° тепла по Цельсию.

В Одессе завтра обещают солнечную погоду. Ночью температура воздуха прогреется до 16−18° тепла, а днем 26−28° выше нуля.

В Днепре в ближайшие сутки, по информации Гидрометцентра, будет тепло и солнечно. Ночью температура воздуха прогреется до 11−13° выше нуля, днем прогнозируют 25−27° тепла.

В Харькове в пятницу синоптики обещают безоблачную погоду. Столбики термометров ночью покажут 8−10° тепла, днем 24−26° выше нуля.

В Карпатах 28 августа местами днем пройдут кратковременные дожди. Воздух ночью прогреется до 14−16° тепла, днем 29−31° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 30 августа ожидается относительно спокойная. В течение суток прогнозируются небольшие возмущения.

Напомним, из-за жары, в результате которой тают ледники в Гренландии, и пожары на Аляске, Сибири, в Канаде, Амазонии, в ООН объявили чрезвычайное климатическое положение и призвали лидеров мировых стран спасти планету.