Сколько понадобится денег, чтобы одеть ребенка в школу в 2019 году

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Конец августа — это не только бархатный сезон для отдыхающих, но и горячее время для родителей, чьи дети идут в школу. Надо приобрести одежду, рюкзак, канцтовары. Но в большинстве случаев проблема заключается не в количестве дел, а в стоимости покупок.

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По сравнению с предыдущими годами, в 2019-м цены на товары для школьников значительно выросли. Сейчас, чтобы собрать ребенка в школу, придется потратить немалую сумму.

Что необходимо школьнику

Ассортимент школьных товаров и детской одежды сбивает родителей с толку разнообразием. Выбор широкий, можно найти все необходимое, но при этом качество товаров и их стоимость могут сильно ударить по кошельку.

Одеть школьника в 2019 году может быть непросто с точки зрения финансов. Далеко не каждая семья в состоянии выделить достаточную сумму денег, чтобы купить все необходимое школьнику. В список самого необходимого, без чего нельзя обойтись ученику, входят:

Тетради, ручки, карандаши, линейки и прочая канцелярия. Не забудьте о папках и файлах, а также об альбомах для рисования;

Рюкзак и сумка для спортивной одежды и обуви;

Школьная форма, которую требуют носить во многих школах. Даже если школьная форма не является обязательным атрибутом, все равно понадобится приобрести отдельную одежду для школы;

Учебные материалы. Об их необходимости нужно предварительно поинтересоваться у классного руководителя.

Цена вопроса в 2019 году

Минимальный гардероб для мальчика будет стоить от 1800 грн и включает в себя две рубашки, брюки, пиджак, кардиган или джемпер. Для девочки эта сумма стартует от 2200 грн. Если добавить к этому бюджету покупку обуви, то общая сумма составит около 3500 грн. По желанию в гардероб школьника можно добавить и вышиванку, которые сейчас стали очень популярными.

Минимальный набор канцтоваров обойдется в сумму от 500 грн, а рюкзак будет стоить в среднем 700 грн. Таким образом, в бюджет на товары для школы следует закладывать не менее 5000 грн.

Где взять деньги

Как вы уже поняли, чтобы собрать ребенка в школу, придется потратиться. Обычно подготовка к осеннему марафону начинается за несколько месяцев. Родители заблаговременно откладывают деньги. Как правило, источником школьного бюджета является заработная плата. Качество покупаемых товаров и их ассортимент будет зависеть от наличия достаточной суммы денег.

Но что делать, если к началу осени родители не смогли собрать нужную сумму? Если проблема кроткосрочного характера и поступление денег просто задерживается, можно воспользоваться услугами микрозаймов и ненадолго занять нужную сумму, например у микрофинансосовой компании CreditPlus. Эта компания предоставит микрозайм до 6000 грн на срок до 30 дней. При этом ставка кредитования будет практически нулевой для тех, кто ранее не пользовался подобными услугами. Если отсутствие денег является более глобальной проблемой, стоит обратиться за помощью к близким или друзьям. В крайнем случае можно оформить ссуду в банке, но придется заплатить весьма существенные откупные.