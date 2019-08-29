Компания Коломойского и Нацбанк заключили мировое соглашение по «Привату». Фото: 24tv.ua

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Ракурс

Мировое соглашение между Никопольским заводом ферросплавов (НЗФ), который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому, и Национальным банком Украины утвердил в среду, 28 августа, Хозяйственный суд Днепропетровской области.

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Инициатором соглашения стал НЗФ. Компания Коломойского, которая в этом деле стала имущественным поручителем, обязуется выплатить Нацбанку задолженность «ПриватБанка» по кредиту рефинансирования на сумму стоимости НЗФ, на который НБУ ранее наложил взыскание. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что утвержденное накануне мировое соглашения является первым в своем роде в споре вокруг «ПриватБанка».

Нацбанк продолжает взыскание средств по ипотекам и кредитам «ПриватБанка», которые ему были выданы НБУ в период с 2008 по 2015 годы. Только в 2018 году Нацбанк подал против Коломойского и его компаний 148 исков. На текущий момент суд утвердил 21 из них на сумму в 1,2 млрд грн. При этом на рассмотрении суда остаются более 200 обращений НБУ.

Ранее сообщалось, что экс-владелец «Привата» Коломойский просит суд признать недействительным его поручительство по кредиту рефинансирования на сумму в 4,3 млрд грн. В качестве аргумента олигарх приводит тот факт, что в момент заключения соглашения о предоставлении кредита рефинансирования отсутствовал кворум на заседании правления «ПриватБанка». Поэтому, считает Коломойский, Нацбанк не имел полномочий заключать кредитное соглашение с «Приватом».