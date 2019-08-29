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Обмен заключенными: у Путина прокомментировали ситуацию. Фото: Центр информации о правах человека
Обмен заключенными: у Путина прокомментировали ситуациюhttps://racurs.ua/n126075-obmen-zakluchennymi-u-putina-prokommentirovali-situaciu.htmlРакурс
Обмен заключенными между Россией и Украиной действительно обсуждается на уровне руководства двух государств. Это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Отвечая на вопрос журналистов, спикер Владимира Путина отметил, что сейчас по данному вопросу имеют место определенные контакты. При этом никаких деталей переговоров между Россией и Украиной Песков не раскрыл, сообщает «Интерфакс-Украина».
Он добавил, что ему пока нечего сказать по поводу освобождения в Украине российского журналиста Кирилла Вышинского. По словам Пескова, он не готов в данный момент отвечать на такие вопросы.
Также спикер Путина не стал отвечать на вопрос о том, знает ли он о переводе украинского политзаключенного Олега Сенцова в московский следственный изолятор.
Напомним, что о переводе Сенцова в Москву стало известно сегодня из российских СМИ. Также сегодня народный депутат Украины Ахтем Чийгоз заявил о достижении договоренности о возможном обмене заключенных завтра, 30 августа. Он отметил, что в списке на обмен есть и Сенцов.
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