Обмін ув'язненими: у Путіна прокоментували ситуацію. Фото: Центр інформації про права людини

https://racurs.ua/ua/n126075-obmin-uv-yaznenymy-u-putina-prokomentuvaly-sytuaciu.html

Ракурс

Обмін ув’язненими між Росією та Україною справді обговорюється на рівні керівництва двох держав. Це підтвердив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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Відповідаючи на запитання журналістів, спікер Володимира Путіна зазначив, що наразі щодо цього питання є певні контакти. При цьому жодних деталей переговорів між Росією та Україною Пєсков не розкрив, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Він додав, що йому поки нічого сказати з приводу звільнення в Україні російського журналіста Кирила Вишинського. За словами Пєскова, він не готовий наразі відповідати на такі питання.

Також спікер Путіна не став відповідати на питання про те, чи знає він про переведення українського політв’язня Олега Сенцова до московського слідчого ізолятора.

Нагадаємо, що про переведення Сенцова до Москви стало відомо сьогодні з російських ЗМІ. Також сьогодні народний депутат України Ахтем Чийгоз заявив про досягнення домовленості про можливий обмін ув’язнених завтра, 30 серпня. Він зазначив, що в списку на обмін є і Сенцов.​