Новинський вніс заставу за Богатирьову. Фото: Укрінформ

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Народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Вадим Новинський вніс заставу за екс-міністра охорони здоров’я Раїсу Богатирьову.

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Політик відзначив, що за соратницю колишнього президента-втікача Віктора Януковича застава вже внесена. Про це Новинський заявив 27 серпня в коментарі УНІАН.

Нагадаємо, 27 серпня екс-міністра Богатирьову прикордонники затримали в аеропорту «Жуляни» у Києві. Її передали співробітникам Національної поліції.

Печерський районний суд Києва арештував затриману на 60 діб. Крім того, Феміда передбачила можливість внесення застави за Богатирьову в сумі 6 млн грн.

Як відомо, Богатирьова переховувалася від слідства майже п’ять років. Колишнього посадовця підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах при наданні дозволів на закупівлю ліків.

У 2016 році Інтерпол відмовився оголошувати Богатирьову в розшук, а у серпні 2019 року Голосіївський райсуд Києва зобов’язав Генпрокуратуру закрити справу проти екс-міністра. Прокуратура Києва заявляла, що це рішення ухвалили без представника відомства, тому його оскаржать.