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Новинский внес залог за Богатыреву. Фото: Укринформ

За Раису Богатыреву внесли залог: стало известно, кто помог соратнице Януковича

29 авг 2019, 14:03
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Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Новинский внес залог за экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву.

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Политик отметил, что за соратницу бывшего президента-беглеца Виктора Януковича залог уже внесен. Об этом Новинский заявил 27 августа в комментарии УНИАН.

Напомним, 27 августа экс-министра Богатыреву пограничники задержали в аэропорту «Жуляны» в Киеве. Ее передали сотрудникам Национальной полиции.

Печерский районный суд Киева арестовал задержанную на 60 суток. Кроме того, суд предусмотрел возможность внесения залога за Богатыреву в сумме 6 млн грн.

Как известно, Богатырева скрывалась от следствия почти пять лет. Бывшего чиновника подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах при предоставлении разрешений на закупку лекарств.

В 2016 году Интерпол отказался объявлять Богатыреву в розыск, а в августе 2019 года Голосеевский райсуд Киева обязал Генпрокуратуру закрыть дело против экс-министра. Прокуратура Киева заявляла, что это решение приняли без представителя ведомства, поэтому его обжалуют.


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