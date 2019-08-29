Новинский внес залог за Богатыреву. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n126077-za-raisu-bogatyrevu-vnesli-zalog-stalo-izvestno-kto-pomog-soratnice-yanukovicha.html

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Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Новинский внес залог за экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву.

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Политик отметил, что за соратницу бывшего президента-беглеца Виктора Януковича залог уже внесен. Об этом Новинский заявил 27 августа в комментарии УНИАН.

Напомним, 27 августа экс-министра Богатыреву пограничники задержали в аэропорту «Жуляны» в Киеве. Ее передали сотрудникам Национальной полиции.

Печерский районный суд Киева арестовал задержанную на 60 суток. Кроме того, суд предусмотрел возможность внесения залога за Богатыреву в сумме 6 млн грн.

Как известно, Богатырева скрывалась от следствия почти пять лет. Бывшего чиновника подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах при предоставлении разрешений на закупку лекарств.

В 2016 году Интерпол отказался объявлять Богатыреву в розыск, а в августе 2019 года Голосеевский райсуд Киева обязал Генпрокуратуру закрыть дело против экс-министра. Прокуратура Киева заявляла, что это решение приняли без представителя ведомства, поэтому его обжалуют.