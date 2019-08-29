Компанія Коломойського та Нацбанк уклали мирову угоду щодо «Привату». Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n126076-igor-kolomoyskyy-pishov-na-myrovu-ugodu-z-nacbankom-u-spravi-pryvatu.html

Ракурс

Мирову угоду між Нікопольським заводом феросплавів (НЗФ), який належить українському олігарху Ігорю Коломойському, та Національним банком України затвердив у середу, 28 серпня, Господарський суд Дніпропетровської області.

Loading...

Ініціатором угоди став НЗФ. Компанія Коломойського, яка в цій справі стала майновим поручителем, зобов’язується виплатити Нацбанку заборгованість «ПриватБанку» за кредитом рефінансування на суму вартості заводу, на який НБУ раніше наклав стягнення. Про це сьогодні повідомляє прес-служба Національного банку України.

Зазначається, що затверджена напередодні мирова угода є першою подібною у суперечці навколо «ПриватБанку».

Нацбанк продовжує стягнення коштів за іпотеками і кредитами «ПриватБанку», які йому були видані НБУ в період із 2008 по 2015 роки. Лише в 2018 році Нацбанк подав проти Коломойського та його компаній 148 позовів. На поточний момент суд затвердив 21 із них на суму в 1,2 млрд грн. При цьому на розгляді суду залишаються понад 200 звернень НБУ.

Раніше повідомлялося, що екс-власник «Привату» Коломойський просить суд визнати недійсним його поручительство за кредитом рефінансування на суму в 4,3 млрд грн. Як аргумент олігарх наводить той факт, що в момент укладення угоди про надання кредиту рефінансування був відсутній кворум на засіданні правління «ПриватБанку». Тому, вважає Коломойський, Нацбанк не мав повноважень укладати кредитну угоду з «Приватом».