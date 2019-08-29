Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 30 серпня очікується спекотна. Дощі вдень пройдуть тільки у Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-франківській та Закарпатській областях.

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Вночі температура повітря очікується від 7−9° у східних областях до 13−18° у західних та південних областях. Вдень повітря прогріється до 24−32° тепла. Вітер прогнозують південно-східний та північно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погоду в Києві 30 серпня синоптики обіцяють доволі теплу та сонячну. Температура вночі 13−15° за Цельсієм, вдень 26−28° тепла.

У Львові у в останній робочий день тижня дощитиме лише вдень, вночі — без опадів. Температура повітря вночі 14−16° тепла, вдень 29−31° тепла за Цельсієм.

В Одесі завтра обіцяють сонячну погоду. Вночі температура повітря прогріється до 16−18° тепла, а вдень 26−28° вище нуля.

У Дніпрі найближчої доби, за інформацією Гідрометцентру, буде тепло та сонячно. Вночі температура повітря прогріється до 11−13° вище нуля, вдень прогнозують 25−27° тепла.

У Харкові в п’ятницю синоптики обіцяють безхмарну погоду. Стовпчики термометрів вночі покажуть 8−10° тепла, вдень 24−26° вище нуля.

У Карпатах 28 серпня місцями вдень пройдуть короткочасні дощі. Повітря вночі прогріється до 14−16° тепла, вдень 29−31° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 30 серпня очікується відносно спокійна. Впродовж доби прогнозуються невеликі збурення.

Нагадаємо, через спеку, внаслідок якої тануть льодовики в Гренландії, та пожежі на Алясці, Сибіру, ​​в Канаді, Амазонії, в ООН оголосили надзвичайне кліматичне становище і закликали лідерів світових країн врятувати планету.