Самовисуванець викликав наряд поліції до Верховної Ради. Фото: Народна правда

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Верховна Рада нового скликання зі скандалом розпочала своє перше засідання. Після урочистої частини засідання парламенту та складання присяги самовисуванцю Сергію Рудику не видали картку для голосування.

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Як розповів журналістам сам Рудик, причиною стала відсутність у нього постійного посвідчення депутата. На даний момент у нього є лише тимчасове посвідчення, заявив він в ефірі «112 Україна».

Він додав, що для отримання постійного посвідчення йому потрібно дочекатися рішення судів у справі про підсумки виборів в окрузі № 198 Черкаської області. Рудик наголосив, що лист Центрвиборчкому, який він отримав, не може замінити рішення ЦВК, за яким його обрано народним депутатом.

Також відомо, що Рудик викликав до будівлі парламенту поліцію.

Зазначимо, що підсумки виборів в окрузі Рудика оскаржила його головний опонент — кандидат у депутати від «Слуги народу» Наталія Дяченко. 24 серпня Касаційний адміністративний суд задовольнив її позов і скасував протокол ЦВК про результати виборів на цьому окрузі.

Нагадаємо, що сьогодні під час першого засідання нової Ради були сформовані депутатські фракції і групи.