Законопроект про імпічмент Зеленський повторно вніс до Ради, фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n126082-zakonoproekt-pro-impichment-zelenskyy-vnis-do-rady-yogo-tekst-nevidomyy.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський 29 серпня повторно вніс до парламенту законопроект про імпічмент президента.

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Документ № 1012 має назву «Проект закону про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)», аналогічну до назви законопроекту № 10340 від 29 травня 2019 року, ініційований Зеленським.

Президент визначив його як невідкладний.

Із текстом законопроекту Зеленського про імпічмент, який вносився до Ради у травні, можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, що на початку червня народні депутати ухвалили законопроект «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», в якому передбачені положення щодо запровадження процедури імпічменту президента. Але Зеленський не підписав закон. Він досі не повернутий із підписом президента або накладеним вето.

На початку липня спікер Ради Андрій Парубій закликав Зеленського відреагувати на ухвалення закону, оскільки для цього збігли всі терміни.