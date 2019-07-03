Зеленський не відреагував у визначений Конституцією термін на закон про процедуру імпічменту

https://racurs.ua/ua/n123886-zelenskyy-ne-vidreaguvav-u-vyznachenyy-konstytuciieu-termin-na-zakon-pro-proceduru-impichmentu.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, пропустив конституційний термін для відповіді на закон про тимчасові слідчі комісії, який передбачає процедуру імпічменту. До 27 червня він мав або надати свої доповнення до документа, або накласти на нього вето.

Loading...

Під час ранкового пленарного засідання Верховної Ради спікер Андрій Парубій зазначив, що згідно з Конституцією, президент зобов’язаний був дати свою відповідь щодо закону про ТСК через 15 днів після його ухвалення парламентом, проте цей документ у Раду досі не надійшов.

Спікер Ради вимагає від Офісу президента передати документ до парламенту найближчим часом, наголошуючи, що в ЗМІ наразі поширюється інформація про те, що Зеленський наклав вето на вищевказаний закон. За словами Парубія, якщо це справді так, то Раді необхідний цей законопроект, аби проголосувати за подолання вето президента, або за його пропозиції.

Парубій також назвав цей документ таким, що регламентує парламентський контроль.

Нагадаємо, що юристи рекомендували Зеленському відмовитися від рішення розпустити парламент і призначити позачергові парламентські вибори, називаючи його указ «актом колабораціонізму».