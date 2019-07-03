Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский не отреагировал в определенный Конституцией срок на закон о процедуре импичмента. Фото:

Зеленский не отреагировал на закон о процедуре импичмента — Парубий

3 июл 2019, 13:48
999

Владимир Зеленский, президент Украины, просрочил конституционный срок ответа на закон о временных следственных комиссиях, который предусматривает процедуру импичмента. До 27 июня он должен был либо предоставить свои дополнения к документу, либо наложить на него вето.

Loading...

Во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады спикер Андрей Парубий отметил, что согласно Конституции, президент обязан был дать свой ответ относительно закона о ВСК через 15 дней после его принятия парламентом, однако данный документ в Раду до сих пор не поступил.

Спикер Рады потребовал от Офиса президента передать документ в парламент в ближайшее время, добавив, что в СМИ сейчас распространяется информация о том, что Зеленский наложил вето на вышеупомянутый закон. По словам Парубия, если это действительно так, то Раде необходим этот законопроект, чтобы голосовать за преодоление вето президента, либо за его предложения.

Парубий также назвал этот документ регламентирующим парламентский контроль.

Напомним, что юристы рекомендовали Зеленскому отказаться от решения распустить парламент и назначить внеочередные парламентские выборы, называя его указ «актом коллаборационизма».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Регистрация Клюева и Шария: в ЦИК объяснили свои действия (ДОКУМЕНТ)

Центризбирком объяснил регистрацию Андрея Клюева и Анатолия Шария на внеочередных выборах в парламент. В ЦИК утверждают, что не имели достаточных причин для отказа в регистрации кандидатов в Верховную Раду

Новости Украины
15:01

Запрет мата: что предусматривает законопроект Богомолец против сквернословия

Запрет употребления ненормативной лексики в общественных местах, а также усиление ответственности за нецензурную брань на телевидении предлагает ввести нардеп Ольга Богомолец. В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект

Новости Украины
14:27

Восстановление Донбасса обойдется Украине минимум в 10 млрд евро

Стоимость восстановления Донбасса назвал президент Украины Владимир Зеленский на конференции по вопросам реформ в Торонто. По словам Зеленского, восстановление региона обойдется Украине минимум в 10 млрд евро

Новости Украины
10:46
Новости партнеров
Загрузка...