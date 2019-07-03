Зеленский не отреагировал в определенный Конституцией срок на закон о процедуре импичмента. Фото:

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Владимир Зеленский, президент Украины, просрочил конституционный срок ответа на закон о временных следственных комиссиях, который предусматривает процедуру импичмента. До 27 июня он должен был либо предоставить свои дополнения к документу, либо наложить на него вето.

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Во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады спикер Андрей Парубий отметил, что согласно Конституции, президент обязан был дать свой ответ относительно закона о ВСК через 15 дней после его принятия парламентом, однако данный документ в Раду до сих пор не поступил.

Спикер Рады потребовал от Офиса президента передать документ в парламент в ближайшее время, добавив, что в СМИ сейчас распространяется информация о том, что Зеленский наложил вето на вышеупомянутый закон. По словам Парубия, если это действительно так, то Раде необходим этот законопроект, чтобы голосовать за преодоление вето президента, либо за его предложения.

Парубий также назвал этот документ регламентирующим парламентский контроль.

Напомним, что юристы рекомендовали Зеленскому отказаться от решения распустить парламент и назначить внеочередные парламентские выборы, называя его указ «актом коллаборационизма».