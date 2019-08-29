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Луценко в прямом эфире написал заявление об отставке, фото — Рупор

Луценко в прямом эфире написал заявление об отставке с должности генпрокурора (ВИДЕО)

29 авг 2019, 12:01
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Юрий Луценко 29 августа подписал заявление на имя президента Украины об увольнении с должности генерального прокурора.

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Луценко поставил подпись под заявлением в прямом эфире интервью Дмитрию Гордону. Журналист пришел в кабинет генпрокурора и поинтересовался, как его настроение накануне сегодняшнего заседания новой Рады, на котором запланировано голосование относительно нового генпрокурора.

Подписываю заявление по собственному желанию, — сообщил Луценко.

Впоследствии Луценко рассказал о своей работе в должности, а также заявил, что во время его каденции «Генпрокуратура перестала быть символом политических расправ».

Луценко в прямом эфире написал заявление об отставке, скриншот видео

Отвечая на вопрос об отсутствии специализированного образования у него, Луценко объяснил, что в таком случае оппоненты должны считать хорошей работу его предшественников, которые имели юридическое образование, в частности, Виктора Пшонки или Александра Медведько.

Луценко руководил Генпрокуратурой с 12 мая 2016 года.

Источник: Ракурс


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