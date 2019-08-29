Луценко у прямому ефірі написав заяву про відставку з посади генпрокурора (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n126064-lucenko-u-pryamomu-efiri-napysav-zayavu-pro-vidstavku-z-posady-genprokurora-video.htmlРакурс
Юрій Луценко 29 серпня підписав заяву на ім’я президента України про звільнення з посади генерального прокурора.
Луценко поставив підпис під заявою у прямому ефірі інтерв’ю Дмитру Гордону. Журналіст прийшов у кабінет генпрокурора і поцікавився, як його настрій напередодні сьогоднішнього засідання нової Ради, на якому заплановане голосування щодо нового генпрокурора.
Підписую заяву за власним бажанням, — повідомив Луценко.
Згодом Луценко розповів про свою роботу на посаді, а також заявив, що за його каденції «Генпрокуратура перестала бути символом політичних розправ».
Відповідаючи на питання щодо відсутності спеціалізованої освіти у нього, Луценко пояснив, що у такому випадку опоненти вважають хорошою роботу його попередників, які мали юридичну освіту, зокрема, Віктора Пшонки або Олександра Медведька.
Луценко керував Генеральною прокуратурою з 12 травня 2016 року.