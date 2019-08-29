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Ракурс
Луценко у прямому ефірі написав заяву про відставку, фото — Рупор

Луценко у прямому ефірі написав заяву про відставку з посади генпрокурора (ВІДЕО)

29 сер 2019, 12:01
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Юрій Луценко 29 серпня підписав заяву на ім’я президента України про звільнення з посади генерального прокурора.

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Луценко поставив підпис під заявою у прямому ефірі інтерв’ю Дмитру Гордону. Журналіст прийшов у кабінет генпрокурора і поцікавився, як його настрій напередодні сьогоднішнього засідання нової Ради, на якому заплановане голосування щодо нового генпрокурора.

Підписую заяву за власним бажанням, — повідомив Луценко.

Згодом Луценко розповів про свою роботу на посаді, а також заявив, що за його каденції «Генпрокуратура перестала бути символом політичних розправ».

Луценко у прямому ефірі написав заяву про відставку, скріншот відео

Відповідаючи на питання щодо відсутності спеціалізованої освіти у нього, Луценко пояснив, що у такому випадку опоненти вважають хорошою роботу його попередників, які мали юридичну освіту, зокрема, Віктора Пшонки або Олександра Медведька.

Луценко керував Генеральною прокуратурою з 12 травня 2016 року.

Джерело: Ракурс


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