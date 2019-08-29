ДТП у Києві влаштував водій «Убер». Фото: «Київ оперативний» у Facebook

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Дорожньо-транспортна пригода сталася у Києві внаслідок зіткнення тролейбуса та легкового автомобіля.

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Автопригода сталася вранці 29 серпня за Північним мостом у бік житлового масиву «Троєщина». Водій таксі Uber за кермом легкового авто Renault (Рено) на великій швидкості врізався у тролейбус. Про це 29 серпня повідомила спільнота «Київ оперативний» у Facebook.

Свідки повідомили, що легковика на повному ходу в‘їхав у задню частину тролейбуса. Від сильного удару таксі загорілося. Водія таксі у важкому стані доправили в лікарню.

Очевидець події повідомила, що водій «Убера» після зіткнення почував себе дуже погано — чоловік то втрачав свідомість, то приходив до тями. Карету швидкої допомоги довелося чекати 20 хв., а патрульна поліція не звертала увагу на ДТП та проїжджала повз.

Дві патрульні машини проїхали повз, навіть не зупинившись, а швидка прибула через 20 хв. Порадувало те, що на аварію зреагували інші водії. Кермувальник тролейбуса загасив пожежу, а інші водії кинулися на допомогу постраждалому, — розповіла пасажир тролейбусу.

Наразі на місці працюють патрульні та слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясують всі обставини аварії.

Нагадаємо, на Закарпатті 29 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса «Еталон» та легкового автомобіля Skoda Superb. У Рахівському районі водій «Шкоди» зіткнувся змаршруткою, від сильного удару автобус перевернувся. Внаслідок аварії постраждали щонайменше 10 осіб.