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Ракурс
На Закарпатті в ДТП за участю автобуса постраждали десятеро осіб. Фото: Нацполіція

На Закарпатті в ДТП за участю автобуса постраждали десятеро осіб (ФОТО)

28 сер 2019, 13:30
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ДТП на Закарпатті за участю пасажирського автобуса «Еталон» та легкового автомобіля Skoda Superb сталася в середу, 28 серпня, в Рахівському районі. Внаслідок аварії постраждали щонайменше десятеро осіб.

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Водій Skoda не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де і сталося зіткнення. Удар був такої потужності, що автобус перекинувся, а легковик за інерцією вилетів у кювет. Про це повідомляє прес-служба облуправління поліції у Закарпатській області.

На Закарпатті в ДТП за участю автобуса постраждали десятеро осіб. Фото: Нацполіція

На Закарпатті в ДТП за участю автобуса постраждали десятеро осіб. Фото: Нацполіція

На момент аварії в автобусі перебували 25 пасажирів. Багато хто дістав травми. Так, медики, що прибули на місце події, одразу ж госпіталізували шістьох осіб. Потім за медичною допомогою звернувся водій легкового автомобіля та його дружина, а за кілька годин після аварії ще трьом постраждалим знадобилася госпіталізація.

За даним фактом у поліції розпочато кримінальне провадження відповідно до ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Обставини аварії будуть встановлені після проведення низки експертиз і перевірок.

Раніше повідомлялося, що в Росії поблизу Новоросійська автобус, в якому перебували переважно діти, зіштовхнувся з автомобілем і впав у прірву. Тоді загинули троє людей, а ще близько півсотні зазнали поранень.

Джерело: Ракурс


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