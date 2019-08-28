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Ракурс
Нардепи запитують КСУ про повноваження мера Києва та голови КМДА. Фото: pravdainform

Нардепи запитують КСУ про повноваження мера Києва та голови КМДА

28 сер 2019, 13:02
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Нардепи парламенту 8-го скликання звернулися до Конституційного суду України (КСУ) за роз’ясненням норм щодо здійснення місцевого самоврядування та державної влади у Києві в законі про столицю.

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Відповідно до Конституції, міського голову обирають на відкритих виборах терміном на 5 років. У 2003 році КСУ вже заявляв, що голову Київської міськради призначають також на посаду голови Київської міської державної адміністрації. Про це повідомляється у прес-службі КМДА.

Тоді ж було визначено, що таке призначення не є суміщенням посад, а є лише формою виконання повноважень.

Нардепи зазначають, що згідно з законом, вибори президента та міських голів мають різні дати, а тому неможливо встановити юридичний зв’язок між припиненням повноважень обох посад.

Вперше про звільнення Кличко заговорили наприкінці липня поточного року. Тоді зазначили, що його звільнення є лише формальністю, так як після обрання нового президента всіх глав адміністрацій звільняють.

Однак, коли справа дійшла до звільнення Кличка, в уряді заявили, що розглядати це питання не будуть.

Як раніше повідомляв «Ракурс», звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА розгляне вже новий уряд, так як Офіс президента не буде звертатися до чинного Кабміну з цим питанням.

Джерело: Ракурс


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999

Нардепи запитують КСУ про повноваження мера Києва та голови КМДА

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