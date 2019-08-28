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Ракурс
Нардепы спрашивают КСУ о назначении мэра и главы КГГА в Киеве. Фото: pravdainform

Нардепы спрашивают КСУ о полномочиях мэра Киева и председателя КГГА

28 авг 2019, 13:02
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Нардепы парламента 8-го созыва обратились в Конституционный суд Украины (КСУ) за разъяснением норм об осуществлении местного самоуправления и государственной власти в Киеве в законе о столице.

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Согласно Конституции мэра, избирают на открытых выборах сроком на 5 лет. В 2003 году КСУ уже заявлял, что главу Киевского горсовета назначают также на должность председателя Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщается в пресс-службе КГГА.

Тогда же было определено, что такое назначение не является совмещением должностей, а является лишь формой исполнения полномочий.

Нардепы отмечают, что согласно закону, выборы президента и городских голов происходят в разное время, а потому невозможно установить юридическую связь между прекращением полномочий обеих должностей.

Впервые об увольнении Кличко заговорили в конце июля текущего года. Тогда отметили, что его увольнение является лишь формальностью, так как после избрания нового президента всех глав администраций увольняют.

Однако, когда дело дошло до увольнения Кличко, в правительстве заявили, что рассматривать этот вопрос не будут.

Как ранее сообщал «Ракурс», увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА рассмотрит уже новое правительство, так как Офис президента не будет обращаться к действующему Кабмину с этим вопросом.

Источник: Ракурс


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