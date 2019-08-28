Война на Донбассе: один из главарей боевиков признался в обстрелах Ясиноватой. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n126017-voyna-na-donbasse-odin-iz-glavarey-boevikov-priznalsya-v-obstrelah-yasinovatoy.html

Ракурс

Обстрелы на Донбассе по мирному населению велись под четким руководством главарей так называемой ДНР. В этом лично признался один из них — Александр Ходаковский.

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Именно он в 2014 году отдавал приказы вести обстрелы Ясиноватой Донецкой области из реактивных систем залпового огня. Об этом боевик написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Главарь боевиков отметил, что лично продумал план по захвату города: он распорядился наносить артиллерийские удары по местам скопления украинских военных, после чего в город выдвинулась штурмовая группа террористов.

Ходаковский подчеркнул, что ему пришлось принять решение «бомбить собственный город реактивными снарядами». При этом боевик утверждает, что при таких обстрелах мирное население якобы не страдало.

Как известно, в результате обстрелов Ясиноватой боевиками террористических формирований, которые велись в августе 2014 года, часто гибло гражданское население. Тем же летом Украине удалось освободить город от террористов.

Напомним, что боевики так называемой ЛНР игнорируют демонтаж укреплений у моста в Станице Луганской, чем тормозят строительные работы, о которых договорилась Трехсторонняя контактная группа в Минске.