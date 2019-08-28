Коломойский предложил снять некоторые антироссийские санкции. Фото: "Слово і Діло"

https://racurs.ua/n126014-kolomoyskiy-predlojil-snyat-nekotorye-antirossiyskie-sankcii-potomu-chto-putinu-ne-nujen-donbass.html

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Игорь Коломойский, украинский олигарх, считает, что война на Донбассе больше не интересует российское руководство. Он полагает, что Украина получила бы выгоду, если бы предложила России снять часть санкций, которые были введены из-за российской агрессии.

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Коломойский подчеркнул, что Россия несет серьезные убытки от санкций, которые постоянно ужесточаются. Об этом бизнесмен заявил в интервью изданию «Цензор.НЕТ».

Поддержка боевиков на Донбассе является обузой для руководства России, поскольку им выделяются огромные дотации из «тощего российского бюджета», считает Коломойский. Он убежден, что России Донбасс не нужен, а Украина может наладить товарооборот с РФ, если вернет себе контроль над промышленностью Донбасса.

Я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция. Надо возвращать Донбасс сейчас. Потом пройдет несколько лет, Россия неустойчива, там всегда возможна внезапная смена власти, и мы возьмем свое, если подготовимся. Если мы отработаем механизм уступок — наша земля в обмен на санкции, то в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму, — заявили он.

При этом бизнесмен подчеркнул, что Украина не должна отказываться от своего суверенитета над Крымом. Но вопросы освобождения Крыма и Донбасса должны рассматриваться отдельно, поскольку так у Киева будет больше шансов изначально вернуть Донбасс.

Донбасс сковывает крупные силы российской армии, они несут потери, затраты, вести две войны сразу в Сирии и Украине для России непомерное бремя, они очень уязвимы, их поэтому американцы вышвырнули их из Венесуэлы… Геополитически Россия не может противостоять своим мировым конкурентам — США, Китаю, она ослаблена… Россия проиграла войну. Украину им не взять, а отдавать оккупированные территории рано или поздно все равно придется, — отметил Коломойский.

Напомним, что ранее Коломойский назвал войну на Донбассе «внутренним гражданским конфликтом».