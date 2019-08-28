Коломойський запропонував зняти деякі антиросійські санкції. Фото: "Слово і Діло"

https://racurs.ua/ua/n126014-kolomoyskyy-zaproponuvav-znyaty-deyaki-antyrosiyski-sankciyi-tomu-scho-putinu-ne-potriben-donbas.html

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Ігор Коломойський, український олігарх, вважає, що війна на Донбасі більше не цікавить російське керівництво. Він вважає, що Україна отримала би вигоду, якби запропонувала Росії зняти частину санкцій, які були запроваджені через російську агресію.

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Коломойський наголосив, що Росія зазнає серйозних збитків від санкцій, які постійно посилюються. Про це бізнесмен заявив в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ».

Підтримка бойовиків на Донбасі також є тягарем для керівництва Росії, оскільки їм виділяються величезні дотації з «худого російського бюджету», вважає Коломойський. При цьому він переконаний, що Росії Донбас не потрібен, а Україна може налагодити товарообіг із РФ, якщо поверне собі контроль над промисловістю Донбасу.

Я вважаю, що ми можемо запропонувати їм зняти частину санкцій, які стосуються Донбасу, для нас це вигідна переговорна позиція. Треба повертати Донбас зараз. Потім мине кілька років, Росія нестійка, там завжди можлива раптова зміна влади, і ми візьмемо своє, якщо підготуємося. Якщо ми відпрацюємо механізм поступок — наша земля в обмін на санкції, то в наступному вікні можливостей досягнемо більшого і щодо Криму, — заявив він.

При цьому бізнесмен наголосив, що Україна не повинна відмовлятися від свого суверенітету над Кримом. Але питання звільнення Криму та Донбасу повинні розглядатися окремо, бо так у Києва буде більше шансів спочатку повернути Донбас.

Донбас сковує великі сили російської армії, вони несуть втрати, витрати, вести дві війни одразу в Сирії та Україні для Росії непомірний тягар, вони дуже вразливі, тому американці викинули їх із Венесуели… Геополітично Росія не може протистояти своїм світовим конкурентам — США, Китаю, вона ослаблена… Росія програла війну. Україну їм не взяти, а віддавати окуповані території рано чи пізно все одно доведеться, — зазначив Коломойский.

Нагадаємо, що раніше Коломойський назвав війну на Донбасі «внутрішнім громадянським конфліктом».