Война на Донбассе: ВСУ приостановили работы возле моста в Станице Луганской, ожидая синхронных действий боевиков. Фото: ООС

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Из-за игнорирования боевиками так называемой ЛНР работ по демонтажу укреплений возле разрушенного моста в Станице Луганской украинские военные 25 августа объявили о временной приостановке работ.

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Об этом сообщила сегодня Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения.

Утром пиротехники ГСЧС начали обследование участка местности, чтобы провести демонтажные работы, но по состоянию на 09.00 со стороны оккупационных властей инженерных работ не проводилось.

Еще вчера украинские военные отмечали, что готовы в любой момент прекратить демонтаж, если со стороны оккупантов он также не начнется и они продолжат игнорировать договоренности, заключенные трехсторонней минской группой.

Сейчас к мосту прибыли представители СММ ОБСЕ, чтобы оценить ситуацию. Командование операции Объединенных сил отметило сегодня, что останавливает работы до начала синхронного демонтажа на участке разведения сил.