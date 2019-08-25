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Ракурс
Подделка денег: Нацбанк сообщил о вкусах фальшивомонетчиков в Украине. Фото: Советы юриста

Нацбанк сообщил о вкусах фальшивомонетчиков в Украине

25 авг 2019, 12:59
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Национальный банк Украины сообщил о вкусах фальшивомонетчиков. Регулятор рассказал, какие банкноты чаще всего подделывают.

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Традиционно большинство (99%) изъятых из обращения в первом полугодии 2019 года сфальсифицированных банкнот приходилась на банкноты четырех крупнейших гривневых номиналов.

Половина изъятых подделок (50%) — это банкноты номиналом 500 грн, немного меньше четверти (24%) — 100 грн. На банкноты номиналом 200 грн приходится 14% изъятых подделок и 11% на 50 грн.

Банкноты номиналом 1−10 грн составляли только 1% изъятых сфальсифицированных банкнот.

В НБУ сообщили, что любимой точкой сбыта фальшивомонетчиков в Украине являются кассы общепита, торговли и автозаправочных станций.

Гривну начали подделывать меньше. Национальный банк отмечает снижение количества поддельных банкнот национальной валюты по итогам первого полугодия 2019 года. Количество и сумма сфальсифицированных банкнот за этот период по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 26% и 20% соответственно.

«Ракурс» сообщал, что трое безработных жителей Краматорска и Бердянска организовали в Донецкой области производство фальшивых долларов и гривен. За такие деньги злоумышленники купили автомобили, а также пытались приобрести недвижимость в Запорожской и Донецкой областях.

Источник: Ракурс


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