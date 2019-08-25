Підробка грошей: Нацбанк повідомив про смаки фальшивомонетників в Україні. Фото: Поради юриста

https://racurs.ua/ua/n125921-nacbank-povidomyv-pro-smaky-falshyvomonetnykiv-v-ukrayini.html

Ракурс

Національний банк України повідомив про смаки фальшивомонетників. Регулятор розповів, які банкноти найчастіше підробляють.

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Традиційно більшість (99%) вилучених з обігу у першому півріччі 2019 року сфальшованих банкнот припадала на банкноти чотирьох найбільших гривневих номіналів.

Половина вилучених підробок (50%) — це банкноти номіналу 500 грн, трохи менше чверті (24%) — 100 грн. На банкноти номіналом 200 грн припадає 14% вилучених підробок і 11% на 50 грн.

Банкноти номіналом 1−10 грн становили тільки 1% вилучених сфальшованих банкнот.

В НБУ повідомили, що улюбленою точкою збуту фальшивомонетників в Україні є каси закладів харчування, торгівлі та автозаправних станцій.

Гривню почали підробляти менше. Національний банк констатує зниження кількості підроблених банкнот національної валюти за підсумками першого півріччя 2019 року. Кількість та сума сфальшованих банкнот гривні за цей період у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року знизилися на 26% та 20% відповідно.

«Ракурс» повідомляв, що троє безробітних жителів Краматорська та Бердянська організували в Донецькій області виробництво фальшивих доларів та гривень. За такі гроші зловмисники купили автомобілі, а також намагалися придбати нерухомість в Запорізькій та Донецькій областях.