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Війна на Донбасі: ЗСУ призупинили роботи біля мосту в Станиці Луганській, очікуючи синхронних дій бойовиків. Фото: ООС

Бойовики ігнорують демонтаж укріплень біля мосту в Станиці Луганській, ЗСУ призупинили роботи (ФОТО)

25 сер 2019, 13:34
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Через ігнорування бойовиками так званої ЛНР робіт з демонтажу укріплень біля зруйнованого мосту у Станиці Луганській українські військові 25 серпня оголосили про тимчасове призупинення робіт.

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Про це повідомила сьогодні Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування.

Уранці піротехніки ДСНС розпочали обстеження ділянки місцевості, щоб провести демонтажні роботи, але станом на 09.00 зі сторони окупаційної влади будь яких інженерних робіт не проводилося.

Війна на Донбасі: ЗСУ призупинили роботи біля мосту в Станиці Луганській, очікуючи синхронних дій бойовиків. Фото: ООС

Ще вчора українські військові зазначали, що готові у будь-який момент припинити демонтаж, якщо з боку окупантів він також не розпочнеться й вони продовжать ігнорувати домовленості, укладені тристоронньою мінською групою.

Наразі до мосту прибули представники СММ ОБСЄ, щоб оцінити ситуацію. Командування операції Об'єднаних сил наголосило сьогодні, що зупиняє роботи до початку синхронного демонтажу на ділянці розведення сил.

Війна на Донбасі: ЗСУ призупинили роботи біля мосту в Станиці Луганській, очікуючи синхронних дій бойовиків. Фото: ООС

Війна на Донбасі: ЗСУ призупинили роботи біля мосту в Станиці Луганській, очікуючи синхронних дій бойовиків. Фото: ООС

Джерело: Ракурс


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