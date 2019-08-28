Війна на Донбасі: один із ватажків бойовиків зізнався в обстрілах Ясинуватої. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n126017-viyna-na-donbasi-odyn-z-vatajkiv-boyovykiv-ziznavsya-v-obstrilah-yasynuvatoyi.html

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Обстріли на Донбасі по мирному населенню велися під чітким керівництвом очільників так званої ДНР. У цьому зізнався один із ватажків незаконного збройного формування Олександр Ходаковський.

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Саме він у 2014 році віддавав накази вести обстріл Ясинуватої Донецької області з реактивних систем залпового вогню. Про це бойовик написав на своїй сторінці в соцмережі «ВКонтакте».

Ватажок бойовиків зазначив, що особисто продумав план захоплення міста: він розпорядився завдавати артилерійських ударів по місцях скупчення українських військових, після чого в місто висунулася штурмова група терористів.

Ходаковський заявив, що йому довелося ухвалити рішення «бомбити власне місто реактивними снарядами». При цьому бойовик стверджує, що внаслідок таких обстрілів мирне населення нібито не страждало.

Як відомо, внаслідок обстрілів Ясинуватої бойовиками терористичних формувань, які велися в серпні 2014 року, часто гинуло цивільне населення. Того ж літа Україні вдалося звільнити місто від бойовиків.

Нагадаємо, що бойовики так званої ЛНР ігнорують демонтаж укріплень біля мосту в Станиці Луганській, чим гальмують будівельні роботи, про які домовилася Тристороння контактна група в Мінську.