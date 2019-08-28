На Закарпатье в ДТП с участием автобуса пострадали 10 человек. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n126019-na-zakarpate-v-dtp-s-uchastiem-avtobusa-postradali-10-chelovek-foto.html

Ракурс

ДТП на Закарпатье с участием пассажирского автобуса «Эталон» и легкового автомобиля Skoda Superb произошло в среду, 28 августа, в Раховском районе. В результате аварии пострадали не менее десяти человек.

Loading...

Водитель Skoda не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Удар был настолько сильный, что автобус перевернулся, а легковушка по инерции вылетела в кювет. Об этом сообщает пресс-служба облуправления полиции в Закарпатской области.

На момент столкновения в автобусе находились 25 пассажиров. Многие из них получили травмы. Так, прибывшие на место медики сразу же госпитализировали шесть человек. Затем за медицинской помощью обратился водитель легкового автомобиля и его супруга, а через нескольких часов после аварии еще троим пострадавшим потребовалась госпитализация.

По данному факту в полиции начато уголовное производство согласно ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Обстоятельства аварии будут установлены после проведения ряда экспертиз и проверок.

Ранее сообщалось, что близ российского Новороссийская автобус, в котором находились преимущественно дети, столкнулся с автомобилем и упал в пропасть. Тогда погибли три человека, а еще около полусотни получили ранения.