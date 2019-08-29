Facebook посилить правила для розміщення політичної реклами. Фото: franzrusso.it

https://racurs.ua/ua/n126059-facebook-posyluie-pravyla-rozmischennya-politychnoyi-reklamy-naperedodni-vyboriv-v-ssha.html

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Facebook змінює правила розміщення політичної реклами й агітації напередодні президентських виборів у Сполучених Штатах Америки, які відбудуться 3 листопада 2020 року.

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На такий крок гігант соціальних мереж змушений піти після втручання Російської Федерації у вибори президента США в 2016 році. Про це повідомляє агентство Reuters.

Від рекламодавців вимагають відкрито опублікувати свою контактну інформацію та надати офіційне підтвердження від уряду США, що та чи інша компанія справді є легітимною і може проводити рекламну кампанію в Facebook та Instagram на користь кандидатів. При цьому в разі виконання всіх правил компанія надасть рекламодавцям статус «підтвердженої організації». Ці вимоги необхідно буде виконати до середини жовтня.

Після 2016 року, коли в Facebook та Instagram було помічено втручання російських структур, соціальні мережі і компанія-власник перебували під пильним наглядом регулювальних органів США. На тлі цього Facebook щорічно вносить зміни до політики розміщення політичної реклами, при цьому правила дуже різняться в залежності від країни.

Раніше повідомлялося, що компанія Facebook потрапила в гучний скандал. Як вдалося дізнатися незалежних джерел, компанія наймала кілька сотень підрядників і платила їм гроші за те, щоби вони розшифровували і прослуховували повідомлення користувачів.