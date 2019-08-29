Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Facebook посилить правила для розміщення політичної реклами. Фото: franzrusso.it

Facebook посилює правила розміщення політичної реклами напередодні виборів у США

29 сер 2019, 11:23
999

Facebook змінює правила розміщення політичної реклами й агітації напередодні президентських виборів у Сполучених Штатах Америки, які відбудуться 3 листопада 2020 року.

Loading...

На такий крок гігант соціальних мереж змушений піти після втручання Російської Федерації у вибори президента США в 2016 році. Про це повідомляє агентство Reuters.

Від рекламодавців вимагають відкрито опублікувати свою контактну інформацію та надати офіційне підтвердження від уряду США, що та чи інша компанія справді є легітимною і може проводити рекламну кампанію в Facebook та Instagram на користь кандидатів. При цьому в разі виконання всіх правил компанія надасть рекламодавцям статус «підтвердженої організації». Ці вимоги необхідно буде виконати до середини жовтня.

Після 2016 року, коли в Facebook та Instagram було помічено втручання російських структур, соціальні мережі і компанія-власник перебували під пильним наглядом регулювальних органів США. На тлі цього Facebook щорічно вносить зміни до політики розміщення політичної реклами, при цьому правила дуже різняться в залежності від країни.

Раніше повідомлялося, що компанія Facebook потрапила в гучний скандал. Як вдалося дізнатися незалежних джерел, компанія наймала кілька сотень підрядників і платила їм гроші за те, щоби вони розшифровували і прослуховували повідомлення користувачів.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Луценко у прямому ефірі написав заяву про відставку з посади генпрокурора (ВІДЕО)

Юрій Луценко 29 серпня підписав заяву на ім’я президента України про звільнення з посади генерального прокурора. Це сталося напередодні засідання Ради, на якому заплановане голосування щодо нового генпрокурора

Новини України
12:01

День пам’яті захисників України вперше відзначають на державному рівні (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні в Україні відзначають День пам’яті захисників, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Це свято відзначають на державному рівні вперше в історії

Новини України
11:09

Нові депутати прибувають до Ради: що відбувається навколо будівлі парламенту (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Сьогодні у Києві запрацює дев’яте скликання Верховної Ради України. Новий склад парламенту країни збереться на урочисте засідання о 10.00. У ці хвилини депутати почали прибувати до будівлі Ради

Новини України
09:12
Новини партнерів
Загрузка...