Facebook наймав підрядників прослуховувати та розшифровувати повідомлення користувачів — Bloomberg, фото — zakon.kz

https://racurs.ua/ua/n125518-facebook-naymav-pidryadnykiv-prosluhovuvaty-ta-rozshyfrovuvaty-povidomlennya-korystuvachiv.html

Ракурс

Компанія Facebook (Фейсбук) платила сотням сторонніх підрядників за розшифровку голосових повідомлень користувачів сервісів корпорації.

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Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, які побажали зберегти анонімність через острах втратити роботу.

Сторонні підрядники «були шоковані завданням», оскільки Фейсбук не надав їм інформацію про те, де, як і коли були зроблені записи. Корпорація вимагала тільки розшифрування голосових повідомлень. Працівники слухали розмови користувачів, іноді вульгарного змісту, але не знали, для чого Фейсбук потребує їх розшифровки.

У Фейсбук підтвердили інформацію про прослуховування, але вказали, що припинили розшифровувати повідомлення «більше тижня тому». Представник соцмережі зазначив, що користувачі, чиї повідомлення прослуховували підрядники, дали згоду на розшифрування мови в додатку Messenger для Facebook.

У компанії пояснили, що підрядники перевіряли правильність розшифрування голосових повідомлень за допомогою штучного інтелекту. В Bloomberg повідомляють, що соцмережа не попереджала користувачів про можливості прослуховування аудіозаписів третіми особами.

Нагадаємо, що у липні влада США оштрафували Facebook на 5 млрд дол. через проблеми зі зберіганням інформації користувачів.

У липні Google і Apple зізналися, що наймали підрядників для прослуховування голосових запитів користувачів Google Assistant і Siri. Обидві компанії тимчасово перестали прослуховувати записи. У ЗМІ з’ясували, що Microsoft теж використовує підрядників, щоб прослуховувати частину дзвінків користувачів Skype.