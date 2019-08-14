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Facebook нанимал подрядчиков прослушивать и расшифровывать сообщения пользователей, фото — zakon.kz

Facebook нанимал подрядчиков прослушивать и расшифровывать сообщения пользователей — Bloomberg

14 авг 2019, 09:13
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Компания Facebook (Фейсбук) платила сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщений пользователей сервисов корпорации.

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Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшие сохранить анонимность из-за боязни потерять работу.

Посторонние подрядчики «были шокированы задачей», поскольку Фейсбук не предоставил им информацию о том, где, как и когда были сделаны записи. Корпорация требовала только расшифровку голосовых сообщений. Работники слушали разговоры пользователей, иногда вульгарного содержания, но не знали, для чего Фейсбук требует расшифровывать их.

В Фейсбук подтвердили информацию о прослушивании, но указали, что прекратили расшифровывать сообщения «больше недели назад». Представитель соцсети отметил, что пользователи, чьи сообщения прослушивали подрядчики, дали согласие на расшифровку речи в приложении Messenger для Facebook.

В компании пояснили, что подрядчики проверяли правильность расшифровки голосовых сообщений с помощью искусственного интеллекта. В Bloomberg сообщают, что соцсеть не предупреждала: пользователей о возможности прослушивания аудиозаписей третьими лицами.

Напомним, что в июле власти США оштрафовали Facebook на 5 млрд долл. из-за проблем с хранением информации пользователей.

В июле Google и Apple признались, что нанимали подрядчиков для прослушивания голосовых запросов пользователей Google Assistant и Siri. Обе компании временно перестали прослушивать записи. В СМИ выяснили, что Microsoft тоже использует подрядчиков для прослушивания часть звонков пользователей Skype.


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999

Facebook нанимал подрядчиков прослушивать и расшифровывать сообщения пользователей — Bloomberg

Подрядчики Facebook прослушивали и расшифровывали голосовые уведомления пользователей. В соцсети заявили, что расшифровывали аудио с согласия пользователей и прекратили делать это с августа

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