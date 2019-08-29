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Facebook ужесточает правила для размещения политической рекламы. Фото: franzrusso.it

Facebook ужесточает правила размещения политической рекламы в преддверии выборов в США

29 авг 2019, 11:23
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Facebook меняет правила размещения политической рекламы и агитации в преддверии президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, которые состоятся 3 ноября 2020 года.

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На такой шаг гигант социальных сетей вынужден пойти после вмешательства Российской Федерации в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает агентство Reuters.

От рекламодателей требуют открыто опубликовать свою контактную информацию и предоставить официальное подтверждение от правительства США, что та или иная компания действительно является легитимной и может проводить рекламную кампанию в Facebook и Instagram в пользу кандидатов. При этом в случае выполнения всех правил компания предоставит рекламодателям статус «подтвержденной организации». Данные требования необходимо будет выполнить к середине октября.

После 2016 года, когда в Facebook и Instagram было замечено вмешательство российских структур, социальные сети и компания-владелец находятся под пристальным наблюдением регулирующих органов США. На фоне этого Facebook ежегодно вносит изменения в политику размещения политической рекламы, при этом правила слишком разнятся в зависимости от страны.

Ранее сообщалось, что компания Facebook попала в громкий скандал. Как удалось узнать независимым источникам, компания нанимала несколько сотен подрядчиков и платила им деньги за то, чтобы они расшифровывали и прослушивали сообщения пользователей.


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