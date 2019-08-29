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Ракурс
ДТП в Киеве устроил водитель «Убер». Фото: «Киев оперативный» в Facebook

В Киеве водитель Uber на большой скорости протаранил троллейбус, есть пострадавший (ФОТО, ВИДЕО)

29 авг 2019, 11:31
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Киеве в результате столкновения троллейбуса и легкового автомобиля.

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Автопроисшествие произошло утром 29 августа за Северным мостом в сторону жилого массива «Троещина». Водитель такси Uber за рулем легкового авто Renault (Рено) на большой скорости врезался в троллейбус. Об этом 29 августа сообщило сообщество «Киев оперативный» в Facebook.

Свидетели сообщили, что легковушка на полном ходу въехала в заднюю часть троллейбуса. От сильного удара такси загорелось. Водителя такси в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Очевидец происшествия сообщила, что водитель «Убера» после столкновения чувствовал себя очень плохо — мужчина то терял сознание, то приходил в себя. Карету скорой помощи пришлось ждать 20 мин., а патрульная полиция не обращала внимание на ДТП и проезжала мимо.

Две патрульные машины проехали мимо, даже не остановившись, а скорая прибыла через 20 мин. Порадовало то, что на аварию среагировали другие водители. Водитель троллейбуса потушил пожар, а другие водители бросились на помощь пострадавшему, — рассказала пассажир троллейбуса.

Сейчас на месте работают патрульные и следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснят все обстоятельства аварии.

ДТП в Киеве устроил водитель «Убер». Фото: «Киев оперативный» в Facebook

ДТП в Киеве устроил водитель «Убер». Фото: «Киев оперативный» в Facebook

ДТП в Киеве устроил водитель «Убер». Фото: «Киев оперативный» в Facebook

Напомним, на Закарпатье 29 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса «Эталон» и легкового автомобиля Skoda Superb. В Раховском районе водитель «Шкоды» столкнулся с маршруткой, от сильного удара автобус перевернулся. В результате аварии пострадали по меньшей мере 10 человек.

Источник: Ракурс


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