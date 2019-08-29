Разумкова избрали спикером Рады, фото — "РБК-Украина"

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Ракурс

Дмитрия Разумкова 29 августа избрали председателем Верховной Рады Украины. Так решили депутаты парламента, которые сегодня собрались на первое пленарное заседание.

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Кандидатуру Разумкова внес глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия. За председателя партии «Слуга народа» отдали голоса 382 депутата.

Ранее Разумков возглавлял подготовительную депутатскую группу, как руководитель партии, выигравшей досрочные парламентские выборы.

35-летний Разумков возглавляет пропрезидентскую партию «Слуга народа», он был спикером избирательного штаба кандидата в президенты Зеленского в кампании 2019 года.

Разумков работал в сфере политического консультирования, политтехнологии и выборов с 2006 года. В 2006—2010 годах был членом Партии регионов. Вышел из партии, когда Виктор Янукович победил на президентских выборах 2010 года.

В 2010—2014 годах работал с Сергеем Тигипко, с которым был знаком отец Дмитрия со времен работы в Днепропетровском комсомоле, и которого предложил на должность вице-премьера в правительстве Павла Лазаренко.

Впоследствии новый спикер Рады руководил собственной консалтинговой компанией Ukrainian Consulting Group.

Разумков возглавил партию «Слуга народа» после назначения ее бывшего председателя Ивана Баканова 22 мая заместителем председателя СБУ. Разумков возглавил избирательный список партии на парламентских выборах. После выборов он сразу рассматривался в СМИ в качестве основного кандидата на пост главы Верховной Рады.

Напомним, что сегодня Рада утром собралась на торжественное заседание, чтобы присягнуть на верность украинскому народу. Впоследствии началось первое пленарное заседание парламента.