Новым министром обороны Украины избрали Андрея Загороднюка, фото — Фейсбук А.Загороднюка

https://racurs.ua/n126091-novym-ministrom-oborony-ukrainy-izbrali-andreya-zagorodnuka.html

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Новым министром обороны Украины стал 42-летний Андрей Загороднюк. За такое решение сегодня проголосовали нардепы во время первого пленарного заседания.

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Кандидатуру Загороднюка внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский. Его поддержали 314 нардепов. Против проголосовали 25 депутатов, а 14 воздержались.

Загороднюк имеет диплом с отличием Оксфордского университета (финансы) и диплом права Киевского национального университета. С 2005 года возглавлял компанию Discovery Drilling Equipment (Дискавери буровое оборудование).

История этого бизнеса началась с того, что Загороднюк с партнерами выкупил умирающий завод по производству буровых установок «Металлист» в Стрыю и после обновления кадров на 95%, привлечения инвестиций в 20 млн долл. и западных специалистов вывел предприятие на новый уровень.

С началом российской вооруженной агрессии на Донбассе возглавляемая Загороднюком компания поставляла украинским войскам буржуйки и машины «скорой помощи», которые изготавливались из бронированных инкассаторских машин.

В 2015 году Загороднюк возглавил Проектный офис реформ при Минобороны и находился на этом посту до 2017 года. Впоследствии был членом Проектного офиса реформ Министерства обороны.

С июля этого года Загороднюк является внештатным советником президента Зеленского, а также членом Наблюдательного совета «Укроборонпрома».

СМИ писали, что отец Загороднюка Павел Загороднюк с 1991 является руководителем концерна «Nadra Group», а также членом правления «Укрнафты», где представляет интересы Игоря Коломойского.

Сегодня в отставку ушел предыдущий состав правительства. Депутаты также избрали нового спикера Рады и премьер-министра.