В Днепре нашли труп женщины без головы

https://racurs.ua/n126095-v-dnepre-nashli-trup-jenschiny-bez-golovy-foto.html

Ракурс

Труп женщины в Днепре обнаружили на территории заброшенного летнего театра 28 августа. Тело было замотано в тряпки. Недалеко от него была найдена голова женщины.

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Тело обнаружили около 18.00 по улице Воскресенской. На место вызвали патруль полицейских, после чего сюда же прибыла следственно-оперативная группа. Но установить личность женщины пока не удалось, сообщает «Информатор».

По предварительным данным, смерть женщины наступила около 2−3 месяцев назад. На теле не обнаружили следов насильственной смерти.

В полиции начали расследование. Правоохранителям предстоит выяснить, почему тело было без головы.

Напомним, что в ночь на 28 августа в Киеве на Окружной дороге парню возрастом около 25 лет перерезали горло и выбросили его из машины. Потерпевший скончался на месте.

Также на днях сообщалось, что в центре Киева обнаружен труп женщины, который пролежал незамеченным полгода.