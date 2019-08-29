У Дніпрі знайшли труп жінки без голови

https://racurs.ua/ua/n126095-u-dnipri-znayshly-trup-jinky-bez-golovy-foto.html

Ракурс

Труп жінки у Дніпрі виявили на території покинутого літнього театру 28 серпня. Тіло було замотане в ганчірки. Недалеко від нього було знайдено голову жінки.

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Тіло виявили близько 18.00 на вулиці Воскресенській. На місце викликали патруль поліцейських, після чого сюди ж прибула слідчо-оперативна група. Але встановити особу жінки поки що не вдалося, повідомляє «Інформатор».

За попередніми даними, смерть потерпілої настала близько 2−3 місяців тому. На тілі не виявлено слідів насильницької смерті.

У поліції почали розслідування. Правоохоронці мають з’ясувати, чому тіло було без голови.

Нагадаємо, що в ніч на 28 серпня в Києві на Окружній дорозі хлопцю віком близько 25 років перерізали горло і викинули його з машини. Потерпілий помер на місці.

Також днями повідомлялося, що в центрі Києва виявили труп жінки, який пролежав непоміченим півроку.