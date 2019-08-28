Убийство в Киеве: парня с перерезанным горлом выбросили умирать на Окружной дороге. Фото: Закон

https://racurs.ua/n126011-ubiystvo-v-kieve-parnya-s-pererezannym-gorlom-vybrosili-umirat-na-okrujnoy-doroge-foto-video.html

Ракурс

Убийство в Киеве на Окружной дороге произошло сегодня ночью. Парню возрастом около 25 лет перерезали горло и выбросили из машины истекать кровью на тротуаре.

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Пока парень был жив, он смог остановить одну из проезжающих машин. Водитель пытался помочь погибшему, но он истек кровью. Об этом сообщает «Информатор».

По словам водителя, он сначала принял погибшего за пьяного, но потом увидел, что вся одежда парня пропитана кровью. Перед смертью молодой человек успел произнести слово «такси». Пока неизвестно был ли погибший пассажиром или водителем авто.

По словам свидетелей, погибшего выбросили из автомобиля Daewoo Lanos серого цвета, а затем машина скрылась. На месте работают криминалисты, кинологи, оперативники и патрульные.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Ровенской области женщина зарезала мужа, который систематически ее избивал. Злоумышленница находится на психиатрическом учете.