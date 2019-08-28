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Вбивство в Києві: хлопця з перерізаним горлом викинули помирати на Окружній дорозі. Фото: Закон

Вбивство в Києві: хлопця з перерізаним горлом викинули помирати на Окружній дорозі (ФОТО, ВІДЕО)

28 сер 2019, 11:09
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Вбивство в Києві на Окружній дорозі сталося сьогодні вночі. Хлопцеві віком близько 25 років перерізали горло і викинули з машини стікати кров’ю на тротуарі.

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Поки хлопець був живий, він зміг зупинити одну з проїжджаючих машин. Водій намагався допомогти загиблому, але він стік кров’ю. Про це повідомляє «Інформатор».

Вбивство в Києві на Окружній. Фото: Інформатор

За словами водія, він спочатку прийняв загиблого за п’яного, але потім побачив, що весь одяг хлопця просякнутий кров’ю. Перед смертю юнак встиг вимовити слово «таксі». Поки невідомо був загиблий пасажиром або водієм авто.

За словами свідків, загиблого викинули з автомобіля Daewoo Lanos сірого кольору, а потім машина зникла. На місці працюють криміналісти, кінологи, оперативники і патрульні.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Рівненській області жінка зарізала чоловіка, який систематично її бив. Зловмисниця перебуває на психіатричному обліку.


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