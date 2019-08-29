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Нардеп от «Слуги народа» Михаил Радуцкий. Фото: Единство

Депутат от «Слуги народа» оконфузился в первый день работы в Раде: стали известны детали (ФОТО)

29 авг 2019, 18:20
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Михаил Радуцкий, народный депутат от «Слуги народа» и основатель клиники «Борис», на сегодняшнем заседании Верховной Рады грубо выругался в переписке.

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Политик нецензурно высказался о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения и категорически высказался против кандидатуры Ульяны Супрун на эту должность. Журналисты сделали фото переписки политика. Об этом 19 августа сообщает «Цензор.НЕТ».

Ранее ряд СМИ сообщили, что возглавить Министерство здравоохранения может председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации Зоряна Черненко. СМИ пишут, что эта особа является ведущим экспертом в «Реанимационном пакете реформ» по вопросам реформы медицины. Кроме того, Черненко является членом Всемирной ассоциации медицинского права.

Фото: Цензор.НЕТ

Фото: Цензор.НЕТ

Напомним, сегодняшнее первое заседание Верховной Рады нового созыва началось со скандала. Один из народных избранников — Сергей Рудык, вызвал в парламент полицию, поскольку после торжественного заседания и принесения присяги политику не выдали карточку для голосования.

Источник: Ракурс


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